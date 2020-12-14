Киев, , 15:34 — REGNUM Совнацбез Украины (СНБО) сообщил о высоком уровне киберугрозы в стране из-за масштабной кибератаки в США.

Соответствующее заявление обнародовано сегодня, 14 декабря, со ссылкой на национальный координационный центр кибербезопасности при СНБО.

Согласно информации координационного центра, нынешняя атака на США «очень схожа» с атакой Ransom: Win32/Petya, имевшей место на Украине в 2017 году.»Учитывая то, что продукты SolarWinds не являются распространенными в использовании государственными органами в Украине, риски для поражения государственных украинских систем не являются критическими… Однако высокая активность хакерских группировок, которые связывают с российскими спецслужбами, грозит тем субъектам хозяйствования, которые используют этот продукт и в Украине, которая находится с Российской Федерацией в состоянии гибридной войны», — говорится в заявлении Совнацбеза. Ведомство настойчиво рекомендует субъектам хозяйствования, которые все же используют этот продукт, рекомендуют проверить свои сети на наличие «показателей компрометации».

ИА REGNUM напоминает, что летом 2017 года на Украине банки, энергетические компании, медиа, государственные интернет-ресурсы и локальные сети подверглись, как заявили власти, крупнейшей в истории хакерской атаке с использованиемвируса NotPetya, который блокировал работу компьютерных систем.

Накауне стало известно, что ранее стало известно, что неизвестные хакерыосуществили кибератаку на министерство финансов СШАи национальное управление по телекоммуникациям и информации министерства торговли США. По данным Reuters, киберпреступники могли похитить информацию, касающуюся правительственных стратегий в области интернета.