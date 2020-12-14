Грозный, , 15:32 — REGNUM Департамент дошкольного образования в городе Грозном возглавила Хадижат Кадырова — 20-летняя дочь главы Чечни Рамзана Кадырова. Об этом на своей странице в Instagram сообщил председатель комитета правительства республики по дошкольному образованию Асланбек Джунаидов.

«Уважаемая Хадижат Рамзановна! Нет сомнения в том, что Вы оправдаете оказанное доверие и приложите все силы для того, чтобы должным образом развить вверенный Вам участок и эффективно реализовать его потенциал», — написал Джунаидов.

Напомним, ранее родственники Рамзана Кадырова неоднократно получали назначения на руководящие должности в Чечне. Так, в начале сентября текущего года старшая дочь главы региона Айшат Кадырова стала первым заместителем министра культуры республики.

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