Джакарта, , 15:26 — REGNUM Правительство провинции Малуку предложило Европейскому союзу (ЕС) инвестировать в сектор электроэнергии и телекоммуникаций в регионе в рамках соглашения о всеобъемлющем экономическом партнерстве между Индонезией и ЕС, сообщает Antara.

«Мы предлагаем инвесторам из ЕС ознакомиться с инвестиционными возможностями в секторе электроэнергетики в Малуку», — заявил губернатор Малуку Мурад Исмаил.

Правительство Индонезии и власти Европейского союза настаивают на соглашении в рамках переговоров по соглашения о всеобъемлющем экономическом партнерстве, которые в настоящее время продолжаются, несмотря на ситуацию с пандемией. Переговоры между сторонами были начаты в 2016 году и на данный момент достигли десятого раунда.

Как сообщало ИА REGNUM, Индонезия установила стратегическое партнерство с Африканской региональной организацией интеллектуальной собственности (ARIPO).

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