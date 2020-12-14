Москва, , 15:26 — REGNUM Законопроект, направленный на развитие и поддержку научно-исследовательских организаций в сфере оружия, внесла в Госдуму группа депутатов во главе с Василием Пискарёвым («Единая Россия»), передает корреспондент ИА REGNUM 14 декабря.

Действующее законодательство ограничивает возможность приобретения и использования боевого ручного стрелкового оружия, его основных частей, патронов к нему, составных частей патронов указанными научно-исследовательскими организациями для выполнения своих уставных задач, отмечают авторы.

Предлагается установить право на приобретение и использование в научных целях научно-исследовательскими организациями, осуществляющими деятельность по исследованию динамических свойств материалов испытанием изделий на пулестойкость, не связанную с разработкой, производством и испытанием боевого ручного стрелкового оружия, его основных частей, патронов к нему, составных частей патронов.

Определение порядка оборота боевого ручного стрелкового оружия, правила его использования в указанных научно-исследовательских организациях и установление требований к этим организациям планируется отнести к полномочиям правительства РФ.

В законопроекте предлагается установить право приобретать и использовать в научных целях (для выполнения своих уставных задач) научно-исследовательскими организациями, в том числе частыми, осуществляющими деятельность по исследованию динамических свойств материалов испытанием изделий на пулестойкость, боевое ручное стрелковое оружие, его основные части, патроны к нему, составные части патронов.