Киев, , 15:25 — REGNUM Глава Верховной рады Украины Дмитрий Разумков заявил, что его внесение в санкционные списки Российской Федерации — это «риторический вопрос».

Об этом он заявил сегодня, 14 декабря, на брифинге, передает корреспондент ИА REGNUM.

«У меня не было бизнеса, не было средств, не было какой-то недвижимости в Российской Федерации… я не планирую ее там приобретать. С организационно-финансовой точки зрения эти санкции никаким планом на меня не повлияют», — сказал Разумков.

Также он дал понять, что санкции не окажут на него и политического влияния.

«Я работал, работаю и буду работать в интересах государства Украина, сейчас как председатель Верховной Рады. И если я даже не буду главой Верховной рады, это на мою позицию влиять совершенно не будет», — заявил Разумков.

ИА REGNUM напоминает, что 11 декабря стало известно, что в обновленный список санкций России против Украины попали нынешний глава Верховной радыДмитрий Разумков, его первый заместитель Руслан Стефанчук,глава делегации Украины в ПАСЕЕлизавета Яськои еще ряд депутатов парламента из фракции «Слуга народа».

В офисе президента Украины (ОПУ) заявили, что расширение санкционного списка России в отношении украинских политиков выглядит «нелепо, отчасти неадекватно и точно глупо».