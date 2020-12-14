Кампала, , 15:26 — REGNUM США вновь призвали к проведению свободных, справедливых, заслуживающих доверия и мирных выборов в Уганде. Об этом сообщает газета The Standard со ссылкой на заявление госсекретаря Майка Помпео.

В соответствии с заявлением, насилие и чрезмерное применение силы сотрудниками спецслужб в ходе предвыборных кампаний в Уганде вызывает «глубокую обеспокоенность».

Госсекретарь заявил, что США уделяют пристальное внимание действиям отдельных лиц, которые вмешиваются в демократический процесс, и без колебаний «рассмотрят серьезные последствия для тех, кто несет ответственность за насилие и репрессии, связанные с выборами».

«Мы настоятельно призываем правительство обеспечить безопасность всех кандидатов, уважать право всех угандийцев на мирные собрания и обеспечить, чтобы избирательные органы и силы безопасности действовали беспристрастно», — заявил он.

Помпео добавил, что правительство Уганды должно создать безопасную среду для гражданского общества и неправительственных организаций для проведения подготовки и мониторинга выборов.

Меры, принимаемые для предотвращения распространения коронавируса не должны использоваться в качестве оправдания репрессий и насилия, подчеркнул он.

Далее Помпео заявил, что сотрудники Службы безопасности, ответственные за чрезмерное применение силы, должны быть привлечены к ответственности, а кандидатам должна быть предоставлена свобода передвижения и доступ к средствам массовой информации.

«Политическому насилию, репрессиям и запугиванию нет места в демократических странах», — заявил он.

Данное заявление было сделано после того, как в Европейском союзе заявили, что откажутся развертывать миссию наблюдателей на президентских выборах в Уганде в январе после жалоб на то, что советы предыдущих наблюдателей сделать выборы честными остались без внимания.

Рекомендации включали реформы, направленные на то, чтобы сделать избирательный орган более независимым, исключить чрезмерное применение силы вооруженными силами и повысить прозрачность подсчета голосов.