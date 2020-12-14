Москва, , 15:28 — REGNUM Информацию о возможном закрытии генеральных консульств США в Екатеринбурге и Владивостоке прокомментировали в американском посольстве в Москве. Об этом 14 декабря сообщает «Коммерсантъ».

»В марте (2020 года. — Прим. ИА REGNUM) посольство (США. — Прим. ИА REGNUM) приняло решение приостановить деятельность генерального консульства во Владивостоке, а также сократить деятельность генерального консульства в Екатеринбурге и посольства в Москве в связи с пандемией», — заявили в американском диппредставительстве.

Помимо того, в посольстве США добавили, что с тех пор ведут оценку американской дипломатической миссии и кадрового состава с учетом вопросов защиты здоровья, обеспечения безопасности, а также текущих потребностей.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что возможное закрытие двух американских консульств на территории РФ не будет способствовать ухудшению отношений между Россией и США.