Москва, , 15:11 — REGNUM Исторической назвала продажу винзавода «Массандра» в частную собственность 14 декабря депутат Госдумы Наталья Поклонская («Единая Россия»), сообщает корреспондент ИА REGNUM.

«Сегодня состоялась историческая продажа знаменитой «Массандры», основанной в XIX веке — ещё во времена правления Николая II. Этот завод крымских вин всегда конкурировал с известными европейскими торговыми марками виноделия. Я искренне желаю успехов новым частным владельцам легендарного крымского завода «Массандра». Надеюсь, что наш производитель достойно будет представлен на международных выставках», — написала Поклонская.

Депутат также обратила внимание, что в ближайшие дни в Ялте будет выбран глава администрации города, на пост которого претендует бывший директор ПАО «Массандра», ныне и.о. главы администрации Ялты Янина Павленко.

«Главное, чтобы теперь Ялта не перешла в частную собственность», — написала Поклонская, оговорившись, что это шутка.

Как сообщало ИА REGNUM, 14 декабря стали известны результаты аукциона по продаже 100% акций завода «Массандра» — покупателем предприятия за 5,327 млрд рублей стала дочерняя компания банка «Россия» ООО «Южный проект».

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