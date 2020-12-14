Минск, , 14:57 — REGNUM «Покупка продуктов питания слабее всего ударяет по семейному бюджету жителей Люксембурга, Нидерландов и Великобритании. Население Украины, Казахстана и Молдавии, напротив, тратит на еду значительные суммы — более 40% всех своих расходов», — сообщает Ria.ru, наглядно сопровождая свой вывод инфографикой.

Согласно опубликованным данным, доля расходов на продукты питания в Казахстане составляет 49,4%, 47,9% — на Украине, 40,6% — в Молдавии, 35,8% — в Белоруссии, 31,5% — в Литве, 29,7% — в России. Данные по Армении и Киргизии отсутствуют.

Издание пояснило: «При составлении рейтинга были проанализированы бюджеты домохозяйств (по информации национальных статистических служб). Расходы на питание, включая безалкогольные напитки, приведены для среднестатистической семьи по итогам 2019 г. В ряде стран структура бюджета со временем существенно не меняется, поэтому статистика собирается не каждый год. По Швеции и Норвегии использованы данные за 2012 г.; по Ирландии, Мальте, Нидерландам, Австрии — за 2015 г.; по Дании, Кипру, Литве, Португалии, Финляндии и Исландии — за 2016 г.; по Хорватии, Люксембургу, Черногории, Северной Македонии и Швейцарии — за 2017 г.; по Венгрии — за I полугодие 2018 г.; по Бельгии, Германии и Словении — за 2018 г.».

Отметим, официальные данные — например, по Белоруссии, не отражают реального положения дел. Белстат постоянно обвиняют в манипуляциях при расчётах, основанных на подборе недоступных большинству граждан цен на товары и услуги.