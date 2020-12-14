Киев, , 14:56 — REGNUM Парламент Украины в ходе заседания 15 декабря рассмотрит во втором чтении и в целом проект государственного бюджета на 2021 год, сообщил на брифинге 14 декабря спикер Рады Дмитрий Разумков.

«Мы сегодня пообщались с представителями всех депутатских фракций и групп. Я вижу абсолютный конструктив в подходах. Надеюсь, что до завтра это не изменится», — подчеркнул Разумков.

Он также призвал депутатов не доводить работу парламента до появления «бюджетных новогодних ночей», отметив, что это «не совсем приятная практика».

Интересно, что народный депутат от «Слуги народа» Александр Дубинский почти сразу же выступил через социальные сети с заявлением, что по состоянию на сейчас в парламентской фракции «Слуга народа» нет необходимых голосов за госбюджет.

«Во фракции не нашли голосов за бюджет — против мажоритарщики, которые не хотят отбирать часть топливного акциза у регионов в карман Шмыгаля… С бюджетом проблемы очень серьезные, на сегодня бюджет готовы поддержать только «списочники» «Слуги народа» и группа «Доверие». Партия Тимошенко просит в бюджете отдельные статьи расходов «под себя», иначе голосовать не будет. Но если дать деньги «Батькивщине», тогда не понятно, как объяснить их отсутствие для своей фракции. Поэтому с бюджетом — проблемы», — объясняет Дубинский.

ИА REGNUM напоминает, что 5 ноября Верховная рада одобрила за основу государственный бюджет на 2021 год, за документ проголосовали 275 парламентариев при 226 необходимых. При этом «Слуга народа» дала всего 209 голосов, чего было бы недостаточно для положительного голосования без поддержки других фракций и депутатских групп. Достаточно неожиданно за бюджет проголосовала «Батькивщина» Тимошенко, которая дала в поддержку документа 19 голосов.