Москва, , 14:51 — REGNUM Цинично и противозаконно выглядит намерение Министерства просвещения РФ создать нормативы, призванные исключить негативное влияние цифровых технологий на здоровье школьников в процессе внедрения Цифровой образовательной среды (ЦОС). Как передает корреспондент ИА REGNUM 14 декабря, об этом заявил лидер «Справедливой России» депутат Госдумы Сергей Миронов.

Он уже обращал внимание на разработанные российскими учеными гигиенические нормативы, которые предусматривают жесткие ограничения при работе разных групп школьников с электронными устройствами. Вскоре после публикации нормативов куратор исследования член-корреспондент РАН и РАМН Владислав Кучма был уволен с должности директора НИИ гигиены и охраны здоровья детей и подростков, который возглавлял свыше 20 лет.

«Цифровизаторам удалось убрать со своего пути признанных специалистов по охране детского здоровья, тех, кто бил тревогу, указывая на риски цифровизации образования. Однако не исключено, что нормативы, подготовленные командой Владислава Кучмы, войдут в основу обновленных санитарных норм по электронному обучению, выпуск которых Роспотребнадзором намечен на 2021 год», — отметил Миронов.

Это может стать препятствием для аврального внедрения «дистанционки», утверждает он.

Отсюда, по его словам, «попытки создать некие самостийные нормы для собственного употребления, которые должны быть в первую очередь удобны самим чиновникам и не мешать их далеко идущим планам».

«Скорее всего, эта затея провалится, так как согласно законодательству, гигиенически нормативы утверждает главный санитарный врач страны, и дилетантам здесь делать нечего», — заключил Миронов.

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