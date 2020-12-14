Москва, , 14:48 — REGNUM В Москве прошла церемония взятия частицы Вечного огня с Могилы Неизвестного солдата для переноса её в столицу Сербии Белград.

Вечный огонь у Могилы Неизвестного Солдата в Москве Дарья Антонова (с) ИА REGNUM

«Сегодня мы возьмем частицу Вечного огня у Могилы Неизвестного солдата, и завтра она будет перенесена в Белград к мемориалу освободителей столицы Югославии», — сказал на церемонии директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин.

По его словам, этот символический акт ознаменует вековое братство двух народов России и Сербии, основанное на общей истории, единой вере и богатых культурных традициях.

В сербской столице от неё зажгут первый в этой стране Вечный огонь на мемориале освободителям Белграда.

Как сообщало ИА REGNUM, во время своего визита в Сербию министр обороны РоссииСергей Шойгузаложил капсулу в мемориальную доску «Вечный огонь» на кладбище освободителей Белграда от немецко-фашистских захватчиков.