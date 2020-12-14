Москва, , 14:45 — REGNUM «Единая Россия» предлагает до 30 июня 2021 года продлить на полгода действие водительских прав с истекшим сроком. Как передает корреспондент ИА REGNUM 14 декабря, об этом заявил первый замглавы Совфеда Андрей Турчак.

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Вместе с тем в соответствии с указом президента России от 18 апреля 2020 года № 275 «О признании действительными некоторых документов граждан РФ» российские национальные водительские удостоверения, срок действия которых истек в период с 1 февраля по 15 июля текущего года, сохраняют свою действительность до 31 декабря 2020 года включительно.

Решение было принято на фоне пандемии коронавируса.

Штраф за езду с правами с истекшим «роком годности» составляет от 5 тыс. до 15 тыс. рублей, возможно также задержание транспортного средства и отстранение водителя от управления ТС.