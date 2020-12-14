Белград, , 14:41 — REGNUM Стабильное, долгосрочное решение косовского вопроса возможно только на основании Резолюции СБ ООН № 1244. Такое мнение высказал посол России в Сербии Александр Боцан-Харченко 14 декабря.

Александр Боцан-Харченко Ванилица

«Мы согласимся с тем решением, которое будет соответствовать законным интересам самих сербов, и которое поддержит Белград. Мы исходим из того, что это решение в итоге должен одобрить СБ ООН», — сказал российский дипломат в интервью изданию Vecernje Novosti.

Отвечая на вопрос, может ли Сербия надеяться на то, что Россия ветирует вступление лжегосударства Косово в ООН, посол заявил, что Россия и впредь будет выступать за строгое соблюдение международного права ит оказывать принципиальную поддержку суверенитету и территориальной целостности Сербии, как в ООН, так и на других международных площадках.

Напомним, что на 14 декабря запланирован визит министра иностранных дел Сергея Лаврова в Белград. Одна из тем его переговоров с сербским руководством будет вопрос косовского урегулирования.