Ново-Огарево, Московская область, , 14:40 — REGNUM На «Единой России» лежит особая ответственность, и сейчас, в период пандемии, она завоёвывает доверие граждан своими мерами поддержки. Об этом 14 декабря заявил президент России Владимир Путин на встрече с участниками социального онлайн-форума волонтеров партии «Единая Россия».

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«На эту партии всегда лежит особая ответственность — за результаты работы государства. И это большая очень нагрузка. Но подтверждать её нужно знаете чем? Искренним стремлением сделать лучше для страны в целом и для конкретного человека», — заявил Путин.

«Когда это находит преломление в интересах конкретного гражданина, конкретного человека, особенно рядом с тобой проживающего, то люди, действительно, верят в искренность всей политической силы. В искренность того, что эта политическая сила — в данном случае «Единая Россия» — делает для интересов страны», — указал он.