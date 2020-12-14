Москва, , 14:38 — REGNUM Спикер Госдумы Вячеслав Володин и спецпосланник президента Республики Корея У Юн Гын обсудили вопросы развития двусторонних отношений, в том числе в рамках межпарламентского сотрудничества.

Также Володин и У Юн Гын обсудили предстоящий 27−28 декабря 2020 года официальный визит делегации Государственной думы в Республику Корея, в ходе которого пройдет второе заседание Межпарламентской комиссии по сотрудничеству нижней палаты российского парламента и Национального собрания, сообщила пресс-служба Госдумы.

Володин отметил большой вклад глав государств России и Южной Кореи в развитие отношений двух стран.

У Юн Гын передал слова благодарности от президента Южной Кореи Мун Чжэ Ина за организацию выступления главы Республики Корея в Госдуме в июне 2018 года.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, в 2020 году Россия и Республика Корея отмечают 30-летие установления дипломатических отношений между странами.