Москва, 14 декабря 2020, 14:38 — REGNUM Спикер Госдумы Вячеслав Володин и спецпосланник президента Республики Корея У Юн Гын обсудили вопросы развития двусторонних отношений, в том числе в рамках межпарламентского сотрудничества.
Также Володин и У Юн Гын обсудили предстоящий 27−28 декабря 2020 года официальный визит делегации Государственной думы в Республику Корея, в ходе которого пройдет второе заседание Межпарламентской комиссии по сотрудничеству нижней палаты российского парламента и Национального собрания, сообщила пресс-служба Госдумы.
Володин отметил большой вклад глав государств России и Южной Кореи в развитие отношений двух стран.
У Юн Гын передал слова благодарности от президента Южной Кореи Мун Чжэ Ина за организацию выступления главы Республики Корея в Госдуме в июне 2018 года.
Как сообщало ранее ИА REGNUM, в 2020 году Россия и Республика Корея отмечают 30-летие установления дипломатических отношений между странами.