Киев, , 14:35 — REGNUM У двух-трех министров есть шансы покинуть должности в правительстве Украины уже в ближайшее время, заявил на брифинге 14 декабря спикер Верховной рады Дмитрий Разумков.

Вместе с тем, Разумков категорически отказался говорить, о ком конкретно идет речь, добавив, что официально пока никаких проектов постановлений по этому вопросу не зарегистрировано.

«На сегодняшний день есть два-три министра, которые имеют шансы покинуть должности. Но какие — посмотрим. И шансы могут быть как реализованы, так и нет», — добавил глава парламента.

ИА REGNUM напоминает, что последняя значимая ротация в украинской власти случилась в конце ноября — правительство Украины освободило Ольгу Буславец от исполнения обязанностей министра энергетики и защиты окружающей среды и назначило на этот пост Юрия Бойко.