Белград, , 14:23 — REGNUM Президент Сербии Александр Вучич, кроме подписания соглашения с косовскими сепаратистами, получил от своих западных партнеров еще одну «задачу» — ввести Сербию в НАТО. Такое мнение высказал председатель движения «Освобождение» Младжан Джорджевич после заявления помощника госсекретаря США по вопросам Европы и Евразии Филиппа Рикера о том, что Балканы останутся предметом повышенного внимания США, пока они полностью не интегрируются в трансатлантические структуры.

«Для Сербии такая позиция абсолютно неприемлема как из-за истории отношений с НАТО, которая включает и агрессию (против СРЮ), и отчуждение Косово и Метохии, так и из-за действующих взглядов этой организации на вопрос суверенитета Сербии», — говорится в сообщении председателя движения «Освобождение», опубликованного 13 декабря.

«Значат ли слова Рикера, что к списку задач Александра Вучича, кроме признания независимости Косово и ухудшения отношений Сербии с Россией и Китаем, теперь добавилась еще одна задача — ввести Сербию в НАТО?», — задаётся вопросом Джорджевич.

По мнению сербского политика, заявление Рикера всего предвещает начало «наступления» на Сербию, которое усилится в следующем году, когда в Вашингтон придет администрация Джозефа Байдена.

Джорджевич также назвал смешными слова Рикера о том, что в отношениях Белграда и Приштины действует статус-кво.

«Что за статус-кво, если происходит ползучее признание Косово? Когда Вучич за последние семь лет передает военным преступникам Хашиму Тачи и Рамушу Харадинаю и контрольно-пропускные пункты, и таможню, и правосудие, и международное признание, и энергетику, которая на неделе перейдет в руки албанцев, а в обмен на все это не получает ничего, кроме молчаливого разрешения грабить Сербию?», — отметил Джорджевич.

По его словам, движение «Освобождение» выступает за сильную, свободную и нейтральную в военном отношении Сербию, которая не откажется от Косово и Метохии, особенно во имя евроатлантической интеграции.

Напомним, что 12 декабря Филипп Рикер принял участие в форуме в организации Атлантического союза Черногории. Он отметил, что США и ЕС разделяют взгляды по поводу того, как должен выглядеть регион Западных Балкан. По его словам, он должен быть интегрирован в евроатлантическое сообщество.

Рикер подчеркнул, что Западные Балканы десятилетиями являются объектом внимания и вложений США, и это будет продолжаться, пока он не превратится в «полную трансатлантическую структуру».

Американский чиновник таже отметил, что Россия и Китай пытаются помешать евроатлантической интеграции Западных Балкан или хотя бы замедлить этот процесс.