Киев, , 14:20 — REGNUM Глава Верховной рады Украины Дмитрий Разумков не видит проблем с принятием законопроекта о продлении т.н. «особого статуса» Донбасса на 2021 год.

Об этом он заявил на брифинге сегодня, 14 декабря, передает корреспондент ИА REGNUM.

Разумков уверен, что в Верховной раде достаточно голосов за продление, при этом он подчеркнул, что никаких изменений, кроме даты, в текст законопроекта вносить не будут.

«Проект закона зарегистрирован, менять его никто не будет, больше дополнительных позиций в этот законопроект добавляться не будет… Именно поэтому я надеюсь, что все фракции готовы будут к тому, что этот вопрос будет рассматриваться и за основу, и в целом», — отметил спикер.

Также спикер выразил уверенность, что на 2022 год продлевать «особый статус» Донбасса уже не придется.

Напомним, что ранее вице-премьер-министр Украины по вопросам реинтеграции «временно оккупированных» территорийАлексей Резников заявил, что нынешние власти Украины не намерены вносить в конституцию страны поправки, касающиеся особого статуса Донбасса.

Закон об «особом статусе Донбасса» Верховная рада Украины продлевает каждый год, начиная с 2014 года.