Ново-Огарево, Московская область, , 14:19 — REGNUM В правительстве проанализируют предложение страховать учителей на случай заражения коронавирусом на работе. Об этом 14 декабря заявил президент России Владимир Путин на встрече с участниками социального онлайн-форума волонтеров партии «Единая Россия».

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«Конечно, когда люди находятся в коллективе, то риски получить эту коронавирусную инфекцию возрастают. Но это всё-таки не «красная зона». Поэтому мы должны подумать, конечно, над особыми видами страховки. Надо, чтобы правительство проработало этот вопрос с регионами», — заявил Путин.

Президенту рассказали, что практика страхования педагогов уже работает в Алтайском кране, и предложили поддержать инициативу на федеральном уровне.

«Но что точно уж надо делать — это вакцинировать наших педагогов, причём и в школе, и в высшей школе. Но они включены в зону риска и вакцинация в стране — а вакцина уже поступает во все регионы Российской Федерации — она идёт, прежде всего, среди медицинских работников и среди педагогического состава», — подчеркнул президент.