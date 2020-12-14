Москва, , 14:16 — REGNUM Глава комитета Госдумы по труду и соцполитике Ярослав Нилов (ЛДПР) предложил бороться с завышением цен на продукты питания возвращением рынков.

«Ловить за нечистую руку всех желающих погреться на базовых продуктах бесполезно. Нужны альтернативные торговые площадки, бесплатные для производителей. Беспошлинные ярмарки, где сами производители будут на законном основании торговать своей продукцией по разумным ценам. Да, вернуть рынки», — предложил Нилов в ТГ-канале.

Опасения по поводу соблюдения санитарных норм, безусловно, есть, но это решаемо при наличии политической воли, рассуждает парламентарий.

«Мясо, масло, рыба, овощи, фрукты — все, что продаётся в супермаркетах, на рынках будет значительно дешевле», — уверен депутат.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, премьер-министр РФ Михаил Мишустин поддержал снижение с 30% до 10% планки динамики роста цен на продукты, при которой власти имеют право принять меры по их сдерживанию. Кроме того, он отметил необходимость принятия системных мер борьбы с ростом цен на продукты. Президент РФ на прошлой неделе прямо указал на попытки торговых сетей подогнать внутренние цены под мировые.

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