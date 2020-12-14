Ново-Огарево, Московская область, , 14:14 — REGNUM Страхование немедицинского персонала больниц от инфицирования коронавирусом является актуальной мерой на фоне пандемии. Об этом 14 декабря заявил президент России Владимир Путин на встрече с участниками социального онлайн-форума волонтеров партии «Единая Россия».

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«Даже когда мы платили примерно одинаково за просто нахождение в «красной зоне», всё равно в ходе дискуссии с представителями профессионального сообщества, пришли к выводу, что всё-таки более справедливым является зачёт времени работы в «красной зоне», — заявил Путин

То же самое касается и немедицинских работников, которые при этом с медициной связаны.

«Разный уровень угроз, нагрузки. Вы правы в том, что надо повнимательнее посмотреть, кто и как работает по обеспечению медицинских учреждений: либо внутри самих медицинских учреждений — в регистратуре, например, и так далее. Здесь надо ещё внимательно посмотреть. Я обязательно такое поручение правительству дам», — добавил Путин.