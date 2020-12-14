Москва, , 14:05 — REGNUM Лидер «Справедливой России» депутат Госдумы Сергей Миронов просит главу правительства РФ Михаила Мишустина утвердить порядок перерасчета платы за общее имущество многоквартирного дома (ОДН), передает корреспондент ИА REGNUM 14 декабря.

«Прошу Вас дать поручение разобраться в вопросе длительного неисполнения правительством РФ полномочия по утверждению порядка перерасчета платы за ОДН, предусмотренного в части 9 статьи 156 Жилищного кодекса РФ, и принять меры по скорейшему принятию соответствующего постановления правительства РФ», — говорится в письме на имя Мишустина.

По мнению парламентария, отсутствие утвержденного порядка перерасчета ОДН позволяет управляющим компаниям брать с жителей плату за не предоставленные услуги и получать необоснованные доходы.

В 2017 году плату за общедомовые нужды включили в плату за содержание жилого помещения. Предполагалось, что ОДН в течение года будет оплачиваться исходя из нормативного потребления коммунальных ресурсов, а в конце года управляющие компании сделают перерасчет на основе показателей коллективного домового прибора учета. Как правило, фактический объем потребления оказывается меньше, в этом случае коммунальщики должны вернуть жильцам часть ранее начисленных средств.