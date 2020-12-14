Москва, , 13:59 — REGNUM Падение курса российской национальной валюты и рост цен на продукты питания в России не связаны между собой. Об этом 14 декабря заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Главным образом, не связаны», — заявил Песков.

Также пресс-секретарь указал, что, по его мнению, не на все процессы в экономике оказывает влияние международная конъюнктура.

«Что касается нашего домашнего сельхозпроизводства, из продукции которого делаются простейшие продукты питания <…>, вот это трудно объяснить различными инфляционными и так далее процессами», — подчеркнул он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что российские компании готовят соглашение, которое зафиксирует закупочные и розничные цены на сахар-песок и подсолнечное масло.

Напомним, 9 декабря российский президент Владимир Путин во время совещания по экономическим вопросам возмутился подорожанием основных продуктов питания.