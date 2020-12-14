Ярославль, 14 декабря 2020, 13:57 — REGNUM В Ярославле идёт сбор подписей под двумя обращениями к губернатору Дмитрию Миронову, сообщает корреспондент ИА REGNUM. В интернете собирают подписи под петицией против транспортной реформы в областном центре.
Подписи за отставку Владимира Волкова собирают очно. Как ранее сообщало ИА REGNUM, с инициативой выступила депутат муниципалитета от КПРФ Наталия Бобрякова. Однако городская дума не стала рассматривать это обращение. Неожиданную поддержку депутат получила от сообщества «Свободный Ярославль» в социальной сети «Вконтакте».
По словам Бобряковой, муниципалитет не будет рассматривать вопрос об удалении мэра в отставку.
В письме губернатору транспортная реформа не обозначена в числе проблем, так как петиция составлялась еще до того, как планы по отмене маршрутов были представлены общественности. Между тем, как говорит депутат, эта тема сегодня стоит наиболее остро. Речь об этом идёт в обращении в интернете, которое разместила жительница Ярославля Елена Васильева.
Петиция собрала уже более 1800 подписей. Многие ярославцы высказываются против реформы и в социальных сетях, причём независимо от политических предпочтений. Интересно, что в муниципалитете Ярославля тема транспортной реформы официально не обсуждается. Зато поговорить об этом намерены депутаты Ярославской областной думы. Там уже создана рабочая группа по этому вопросу, ее первое заседание пройдёт 15 декабря.
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