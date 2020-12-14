Ярославль, , 13:57 — REGNUM В Ярославле идёт сбор подписей под двумя обращениями к губернатору Дмитрию Миронову, сообщает корреспондент ИА REGNUM. В интернете собирают подписи под петицией против транспортной реформы в областном центре.

Мэрия Ярославля

Подписи за отставку Владимира Волкова собирают очно. Как ранее сообщало ИА REGNUM, с инициативой выступила депутат муниципалитета от КПРФ Наталия Бобрякова. Однако городская дума не стала рассматривать это обращение. Неожиданную поддержку депутат получила от сообщества «Свободный Ярославль» в социальной сети «Вконтакте».

"Свободный Ярославль» подготовил текст обращения к губернатору Дмитрию Миронову. Люди распечатывают его, собирают подписи и передают мне, — рассказала корреспонденту ИА REGNUM Наталия Бобрякова. — Сейчас у меня на руках подписные листы с более чем 400 подписями. Сбор идёт очень активно. Люди на самом деле кипят. Вчера я сама выходила, собирала подписи у «Глобуса». Приехал глава Заволжского района с полицией. Они проверили, всё ли законно, пожелали мне удачи и уехали».

По словам Бобряковой, муниципалитет не будет рассматривать вопрос об удалении мэра в отставку.

«Аппарат сказал, что у нас нет таких полномочий. Нужно или две трети голосов депутатов, или инициатива губернатора. По этому пути мы и идём. Когда подписи будут собраны, я их отправлю депутатским запросом к Дмитрию Миронову», — рассказала Бобрякова.

В письме губернатору транспортная реформа не обозначена в числе проблем, так как петиция составлялась еще до того, как планы по отмене маршрутов были представлены общественности. Между тем, как говорит депутат, эта тема сегодня стоит наиболее остро. Речь об этом идёт в обращении в интернете, которое разместила жительница Ярославля Елена Васильева.

«Вместо 26 старых маршрутов будет 23 новых автобусных. Но уже, по сообщениям властей, многие из них не будут перекрывать старые маршруты, по многим направлениям придётся ехать с пересадками. Количество единиц транспорта с 845 единиц, которые есть сейчас, будет сокращено до 633 единиц, вы только вдумайтесь, это 212 единиц транспорта! Который и сейчас-то не особо справляется с пассажиропотоком в час пик», — говорится в петиции.

Петиция собрала уже более 1800 подписей. Многие ярославцы высказываются против реформы и в социальных сетях, причём независимо от политических предпочтений. Интересно, что в муниципалитете Ярославля тема транспортной реформы официально не обсуждается. Зато поговорить об этом намерены депутаты Ярославской областной думы. Там уже создана рабочая группа по этому вопросу, ее первое заседание пройдёт 15 декабря.

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