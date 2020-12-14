Москва, , 13:48 — REGNUM На фоне пандемии коронавируса волонтёры «Единой России» активно включились в предоставлении помощи нуждающимся. Об этом 14 декабря заявил президент России Владимир Путин на встрече с участниками социального онлайн-форума волонтеров партии «Единая Россия».

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«Знаю, что тысячи партийных волонтёров занимаются доставкой лекарств, продуктов питания… причём делают это на своих машинах, бесплатно развозят тем, кто нуждается — и медицинским работникам. Жертвуют свои личные средства на закупку компьютеров для школьников, обучающихся на удалёнке, средств индивидуальной защиты. Помогают пожилым, больным людям, одиноким — всем, кому сейчас особенно сложно», — заявил Путин.

«В этой связи хочу сказать ещё одну важную вещь: полагаю, что для самой массовой партии нашей страны повседневная работа в эти месяцы, работа именно рядом с людьми… работа на местах — это повод и провести аудит своих собственных рядов. Дать заслуженную оценку, обратить внимание на тех, кто проявил себя с самой лучшей стороны, показан себя надёжным бойцом: добрым, сердечным человеком», — указал он.