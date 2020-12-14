Москва, , 13:48 — REGNUM Возможное закрытие двух американских консульств на территории РФ не будет способствовать ухудшению отношений между Россией и США. Об этом 14 декабря заявил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

По словам пресс-секретаря, главная функция консульств — предоставление консульских и визовых услуг, чего уже давно не осуществлялось в этих американских загранучреждениях на российской территории,

«Поэтому особого влияния нет», — сказал Песков.

«Если говорить в целом об отношениях (РФ и США), то уж точно дальше отношения это не испортит», — также добавил он.

При этом ранее в СМИ появилась информация о том, что власти США рассматривают возможность полного закрытия американских генконсульств в Екатеринбурге и во Владивостоке.