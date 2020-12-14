Хараре, , 13:38 — REGNUM Индонезия установила стратегическое партнерство с Африканской региональной организацией интеллектуальной собственности (ARIPO), сообщает CNN Indonesia.

Соглашение было подписано в городе Хараре, Зимбабве и вступит в силу 1 января 2021 года. Сотрудничество призвано помочь Африканской региональной организации интеллектуальной собственности, в которую входят 19 членов африканского континента.

Индонезия предоставит программное обеспечение системы электронной записи для защиты авторских прав.

Как сообщало ИА REGNUM, посольство Индонезии в Маскате способствовало репатриации 99 индонезийских рабочих-мигрантов в рамках программы амнистии, организованной правительством Омана.

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