Ново-Огарево, Московская область, , 13:36 — REGNUM Смысл жизни в значительной степени состоит в том, чтобы совершать добрые поступки и получать удовольствие от этого. Об этом 14 декабря заявил президент России Владимир Путин на встрече с участниками социального онлайн-форума волонтеров партии «Единая Россия».

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«Когда люди делают добро, они получают удовольствие от этого. Вот в этом, на самом деле, в значительной степени есть смысл жизни вообще. Когда помогаешь близким тебе людям и даже тем людям, которых ты, быть может, и не знаешь, и получаешь от этого удовлетворение», — заявил Путин.

«Это один из важнейших стимулов и важнейших инструментов для самореализации любого человека», — указал он.