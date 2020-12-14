Минск, , 13:32 — REGNUM Белоруссия переживает пик пневмоний, связанных с COVID-19. Об этом 14 декабря заявил министр здравоохранения республики Дмитрий Пиневич.

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«Для индикации состояния эпидемического процесса в нашей стране мы, как и все, смотрим на количество заболевших. Но это не является для нас основным индикатором. Им все-таки является анализ поступления людей с пневмониями, особенно связанными с ковидом. К счастью, наши прогнозы пока сбываются: во всех регионах мы вышли на пик. К сожалению, показатели достаточно высокие, и мы думаем, что будем на таких цифрах как минимум еще полтора месяца. Но крайне важный факт — эти пики не настолько высоки, насколько могли бы быть», — заявил чиновник.

Как сообщает госинформагентство БелТА, Пиневич «обратил внимание на то, что, несмотря на высокую нагрузку на систему здравоохранения из-за пандемии, в стране не перестали оказывать специализированные виды медицинской помощи».

Также сообщил, что вторая волна пандемии пойдёт на убыль к лету. При этом он отметил: «Как минимум до июня мы будем жить с высокой интенсивностью, пока штамм не станет сезонным».

Отметим, на самом деле в белорусских больницах введён мораторий на плановые госпитализации и операции. Таковые максимально откладывают, что усугубляет состояние пациентов белорусских медучреждений. Ещё не выздоровевших больных выписывают из медучреждений, ссылаясь на дефицит коечного фонда.

Пресс-служба Минздрава Белоруссии 13 декабря сообщила, что за 12 декабря в республике зарегистрированы — 1 961 пациент с COVID-19 и выписаны 2 542 пациента. Чиновники проинформировали: «Всего, с начала пандемии, в Белоруссии были зарегистрированы — 160 тыс. 295 человек с положительным тестом на COVID-19. Выздоровели 138 тыс. 464 пациента, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19. За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 1 тыс. 263 пациента с выявленной коронавирусной инфекцией». Кроме того, в республике было проведено 3 609 517 тестов.