Бишкек, , 13:32 — REGNUM На заседании парламента Киргизии депутат Нурбек Алимбеков потребовал объяснить, почему правительство снизило план по таможенным сборам на 4 млрд сомов (3,4 млрд рублей) при условии, что план по доходам казны вырос на 7 млрд сомов (6 млрд рублей), пишет «Tazabek».

Отвечая на этот вопрос, исполняющий обязанности премьер-министра Артем Новиков такие изменения в проект бюджета на 2021 год внесли из-за резкого снижения объема импорта — сразу на 27% за десять месяцев.

По его словам, из-за продолжающейся пандемии этот показатель вряд ли ожидает резкий рост в следующем году.

«Мы проанализировали собираемость за месяц и спрогнозировали доходы на 48 млрд сомов (41,7 млрд рублей), чтобы не ставить заведомо завышенные данные. В случае улучшения ситуации на границе мы пересмотрим прогнозы в сторону увеличения», — резюмировал чиновник.

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