Москва, , 13:37 — REGNUM Тревожная ситуация на территории Нагорного Карабаха имела место, однако она была купирована в оперативном порядке. Об этом 14 декабря сообщил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

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Как указал официальный представитель Кремля, в настоящее время мало информации о том, что произошло в регионе, российская сторона наблюдает за ситуацией там и это является «дополнительной нагрузкой для наших миротворцев».

Также он указал, что по сложившейся на тот момент ситуации в Нагорном Карабахе велись оперативные контакты.

«Это вся информация, которую мы можем предоставить… Действительно, имела место тревожная ситуация, но она была очень оперативно купирована», — заявил Песков в ответ на вопрос о том, знают ли в Кремле о нарушении перемирия в данном регионе.

Как сообщало ИА REGNUM, 13 декабря командующий российским воинским контингентом миротворческих сил в зоне конфликта генерал-лейтенант Рустам Мурадов заявил, что российские миротворцы 11 декабря пресекли нарушение режима прекращения огня в Нагорном Карабахе.

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