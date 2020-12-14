Москва, , 13:26 — REGNUM Съезд ЛДПР переизбрал Владимира Жириновского на посту председателя партии, передает корреспондент ИА REGNUM 14 декабря.

Решение было принято единогласно, всего в голосовании участие приняли 80 делегатов. Жириновский поблагодарил однопартийцев за доверие.

«Это огромная ответственность и тяжёлый труд быть руководителем оппозиционной партии в России — страны, которая вышла из оболочки Советского Союза, в котором режим был жёстче царского. В таких условиях мы смогли первыми зарегистрировать партию и сделали всё сами, без чужой помощи и поддержки. Сегодня наша партия — это корабль, который идёт по волнам, часто против ветра вот уже 31 год», — отметил Жириновский.

Вместе с тем партии предстоит определить задачи на 2021 год и провести кампанию на выборах в Госдуму.