Бишкек, , 13:26 — REGNUM Центральная избирательная комиссия одобрила регистрацию в качестве кандидатов в президенты Киргизии 18 человек, претендующих на главную государственную должность страны.

В список претендентов на кресло главы государства вошли:

экс-спикер парламента Адахан Мадумаров ,

, объявивший себя «богом» бизнесмен Арстанбек Абдылдаев ,

, лидер партии «Кыргызстан» Канатбек Исаев ,

, директор Ошского филиала «Газпром Кыргызстан» Рашид Тагаев ,

, банкир Женишбек Байгуттиев ,

, экс-судья конституционной палаты Клара Сооронкулова ,

, экс-гендиректор «Газпром-Нефть Казахстан» Аймен Касенов ,

, бизнесмен Арстанбек Мыктыбек ,

, экс-депутат Бактыбек Калмаматов ,

, бизнесмен Имамидин Ташов ,

, экс-замминистра внутренних дел Курсан Асанов ,

, бывший и. о. президента Садыр Жапаров ,

, депутат Каныбек Иманалиев ,

, экс-депутат Равшан Жээнбеков ,

, экс-замминистра экономики Эльдар Абакиров ,

, бывший министр труда и соцразвития Улукбек Кочкоров ,

, гендиректор микрокредитной компании Бабыржан Тольбаев ,

, экс-председатель госкомитета нацбезопасности Абдил Сегизбаев.

В ведомстве отмечают, что только этим кандидатам удалось выполнить необходимые для регистрации условия, представив в ЦИК сертификат об уровне владения киргизским языком и не менее 30 тысяч подписей в свою поддержку, а также внеся 1 млн сомов (862 тысячи рублей) избирательного залога.

ИА REGNUM напоминает, что ЦИК Киргизии назначил досрочные президентские выборы на 10 января 2021 года.