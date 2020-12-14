Бишкек, 14 декабря 2020, 13:26 — REGNUM Центральная избирательная комиссия одобрила регистрацию в качестве кандидатов в президенты Киргизии 18 человек, претендующих на главную государственную должность страны.

В список претендентов на кресло главы государства вошли:

  • экс-спикер парламента Адахан Мадумаров,
  • объявивший себя «богом» бизнесмен Арстанбек Абдылдаев,
  • лидер партии «Кыргызстан» Канатбек Исаев,
  • директор Ошского филиала «Газпром Кыргызстан» Рашид Тагаев,
  • банкир Женишбек Байгуттиев,
  • экс-судья конституционной палаты Клара Сооронкулова,
  • экс-гендиректор «Газпром-Нефть Казахстан» Аймен Касенов,
  • бизнесмен Арстанбек Мыктыбек,
  • экс-депутат Бактыбек Калмаматов,
  • бизнесмен Имамидин Ташов,
  • экс-замминистра внутренних дел Курсан Асанов,
  • бывший и. о. президента Садыр Жапаров,
  • депутат Каныбек Иманалиев,
  • экс-депутат Равшан Жээнбеков,
  • экс-замминистра экономики Эльдар Абакиров,
  • бывший министр труда и соцразвития Улукбек Кочкоров,
  • гендиректор микрокредитной компании Бабыржан Тольбаев,
  • экс-председатель госкомитета нацбезопасности Абдил Сегизбаев.

В ведомстве отмечают, что только этим кандидатам удалось выполнить необходимые для регистрации условия, представив в ЦИК сертификат об уровне владения киргизским языком и не менее 30 тысяч подписей в свою поддержку, а также внеся 1 млн сомов (862 тысячи рублей) избирательного залога.

ИА REGNUM напоминает, что ЦИК Киргизии назначил досрочные президентские выборы на 10 января 2021 года.