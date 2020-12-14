Марсель, Франция, , 13:39 — REGNUM Полиция Марселя, Лилля и Страсбурга задержала сотни молодых людей, принявших участие в вечеринках на выходных, 12−13 декабря, в условиях карантина и комендантского часа с 21:00 до 7:00. Об этом в понедельник, 14 декабря, сообщает Le Figaro.

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Так, в Марселе в ночь с 12 на 13 декабря полиция пришла на вечеринку, организованную в 14-ом округе города. Полицейские задержали около 500 человек «без происшествий», уточняют журналисты.

Комиссариат департамента Нор начал расследование с целью «установить собственников и организаторов, которые будут отвечать за свои действия».

Как сообщало ИА REGNUM, 10 декабря премьер-министр Франции Жан Кастекс объявил об ужесточении мер, направленных на борьбу с распространением вируса SARS-CoV-2, несмотря на обещания правительства, напротив, смягчить ограничения.

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