Киев, , 13:22 — REGNUM Для Украины есть несколько вариантов выхода из ситуации, сложившейся в настоящий момент в связи с пандемией коронавируса.

Такое мнение в эфире телеканала NewsOne выразил сегодня, 14 декабря, украинский политический эксперт Василий Вакаров.

Политолог считает, что в первом сценарии развития событий министр здравоохранения Украины Максим Степанов должен подать в отставку, потому что он лоббирует интересы США,

«Непосредственно им руководит представитель посольства США в Украине, это же очевидно. И он вместе с Ляшко и Зеленским (главным санитарным врачом Украины и президентом Украины — ИА REGNUM) дудят в одну дуду, нагло лоббируя интересы одной страны (США)», — считает аналитик.

Вакаров в этом контексте заявил, что он абсолютно поддерживает то, что делает в данном вопросе украинская оппозиции, в частности, глава политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук.

«В плане поставки технологии вакцины производства Российской Федерации: я вчера был в Москве, меня пригласили на одну из телепередач, и мы дискутировали с экспертами Центра, изготавливающего эту вакцину. Мне объясняли, как человеку, который не медик… Основа вакцины «Спутник V» была заложена еще в советские времена, в середине 60-х годов, когда у Советского Союза были определенные проблемы в борьбе с вирусами. На базе этой вакцины разрабатывались другие: и против птичьего гриппа, и т. п… РФ так быстро презентовала миру вакцину, потому что база есть, есть ученые, есть технологии, есть определенный штамм вируса. Они его исследовали и предложили вакцину «Спутник V». Действительно, третья стадия испытаний проходит сейчас, и в Российской Федерации с 7 декабря началась массовая вакцинация учителей, медиков, российских военных. Есть практика, есть аналитика, есть и проблемы, которые решаются. То есть, никто не говорит о том, что всё хорошо и это — чудо, которое спасет мир. Но это — реальное продвижение», — заявил эксперт.

Он подчеркнул, что на Украине есть ученые, которые сотрудничают с российскими коллегами.

«Они понимают эти технологии, у них одно образование, одна база. Почему бы нам, имея технологии и разработки, не сделать украинскую вакцину и предложить украинцам? Когда нам рассказывают о технологии Pfizer, то это новая технология на новой базе. Где больше рисков — в старом, которое обновлено и сейчас практикуется, или в совсем новом?» — задался в завершение риторическим вопросом политический эксперт.

ИА REGNUM напоминает, что ранее Виктор Медведчук сообщил, что разработчик вакцины от коронавируса «Спутник V» российский Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи согласился предоставить Украине технологию и сырье для выпуска этой вакцины на украинском предприятии.

По словам политика, Украина, со своей стороны, обеспечена необходимыми производственными мощностями и могла бы выпускать сотни тысяч доз вакцины ежемесячно на предприятии в Харькове.

Для воплощения этого сценария в жизнь нужно одобрение официальной украинской власти, Киев же по этому вопросу пока отмалчивается.

Также стоит отметить, что вопрос возможной отставки Максима Степанова не раз поднимался в Верховной раде в последнее время, однако на голосование по разным причинам пока что поставлен не был.