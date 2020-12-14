Санкт-Петербург, , 13:40 — REGNUM Решением губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова заместитель председателя Комитета по труду и занятости населения Санкт-Петербурга Петр Тищенко освобожден от этой должности и с 14 декабря назначен председателем Архивного комитета Санкт-Петербурга.

Выставка материалов из архивов Петербурга Елена Молчанова © ИА REGNUM

Архивный комитет Санкт‑Петербурга является исполнительным органом государственной власти Северной столицы, проводит государственную политику Санкт‑Петербурга в области архивного дела на территории региона, а также координирует деятельность исполнительных органов госвласти Санкт‑Петербурга в указанной сфере.

В последнее время Архивный комитет активно участвовал в представлении рассекреченных архивных материалов времён Великой Отечественной войны.

Читайте также: Рассекречены документы бывшего Ленинградского партийного архива

Читайте также: Сборник о преступлениях фашистов в Ленобласти выпустят в ноябре