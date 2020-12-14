Стокгольм, , 13:28 — REGNUM В Швеции временный закон о порядке принятия беженцев от 2015 года будет заменён новым законом, который в настоящее время готовит правительство. Однако в Риксдаге мнения парламентариев по данному вопросу разделились. Одними из тех, кто выступают против либерализации миграционного законодательства являются «Умеренные», которые отмечают, что в случае принятия более гибкого законопроекта вновь прибывшие на территорию Швеции беженцы рискуют остаться без должного социального обеспечения. Об этом сообщило новостное агентство SVT Nyheter.

«Социал-демократы» и «Шведские демократы» ранее дали понять, что они намерены добиваться более жёсткого регулирования правил выдачи вида на жительство и порядка воссоединения семей. С другой стороны «Левые», «Зелёные» и «Центристы» хотят, чтобы правительство Швеции выработало более либеральную политику в отношении беженцев.

В дополнении к разрабатываемому законопроекту предлагается добавить новое положение, которое позволит соискателям вида на жительство оставаться в Швеции по гуманитарным основаниям. Однако это предложение не приветствуется «Умеренными», которые считают, что это приведёт к резкому увеличению потоков миграции.

«По сути, это сигнал о том, что Швеция является страной, в которой вам будет разрешено оставаться», — заявила представитель «Умеренных» по миграционной политике Мария Малмер Стенергард.