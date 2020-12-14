Москва, , 13:15 — REGNUM Заявление председателя президиума Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) Сергея Белякова о том, что ретейлеры смогут обеспечить гражданам России возможность покупать продукты питания по доступным ценам, вызвало обсуждение в интернет-сообществе. Граждане выразили свою точку зрения 14 декабря в сервисе «Яндекс.Новости».

»Нет, ну это же реально беспредельщики! Людям такой стресс от всей этой пандемии, а тут на тебе, новогодние цены до кучи!», — возмущается Даша К.

Многие комментаторы встретили данную новость с надеждой, что рост цен на продукты в России наконец-то затормозится. Люди считают, что таким образом президент страны сделал для своих граждан новогодний подарок.

«На фоне новогодних трат повышение стоимости продовольственных товаров, несомненно, вызывает обеспокоенность и недовольство граждан. Заверения ретейлеров — положительная новость для многих. Это смягчает негативную повестку, связанную с экономическими сложностями, вызванными коронавирусом. Хорошо когда президент берёт на контроль ситуацию. Зашевелились», — пишет Роберт А.

Другие же не столь позитивно отреагировали на намерение ретейлеров. Граждане согласились, что цены на некоторые продукты питания действительно могут стать меньше, но, в то же время, они задались вопросом о качестве данных продуктов питания.

«Обеспечат продуктами, которые есть невозможно? Каким образом они будут продавать дешёвые продукты, если на выращивание продуктов и животных, нужны ресурсы, электричество, вода, газ, топливо, цены на которые постоянно поднимаются. Стабильно на одном месте стоят только зарплаты трудящихся», — поделился Денис К.

Отдельные граждане оказались возмущены тем, что Федеральная антимонопольная служба опять пропустила мимо своих глаз повышение цен на продукты питания. Граждане считают, что торговые сети сговорились и продают свои товары настолько, насколько это им позволяет совесть.

«Эти ретейлеры сетевые и завышают необоснованно цены. Накидывают 200%, а потом якобы скидки делают 30%. Зачем нам нужна ФАС, если они ничего не делают как раз таки с самой что ни на есть монополией сетевиков?» — задаётся вопросом Евгений А.

Напомним, 13 декабря председатель президиума Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) Сергей Беляков заявил о том, что ретейлеры смогут обеспечить гражданам России возможность покупать продукты питания по доступным ценам.