Минск, 14 декабря 2020, 13:00 — REGNUM «Если человек дома долечивается, он себя комфортнее чувствует и быстрее выздоравливает. Речь не идет о том, что мы должны выпихивать людей. Но если динамика хорошая, человек идет на выздоровление, нельзя его держать», — заявил 14 декабря Александр Лукашенко, комментируя своё распоряжение скорейшей выписки «ковидных» больных из белорусских медучреждений.

Александр Лукашенко во время посещения больницы
Александр Лукашенко во время посещения больницы
President.gov.by

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Посещая 4-ю городскую клиническую больницу имени Н.Е. Савченко, Лукашенко ознакомился с лечением больных COVID-19. Он сказал врачам: «Надо понимать, что кроме ковид-больных хватает и других: и сердечно-сосудистые, и диабетики, и онкология. Поэтому вы правильно делаете, что оказываете помощь людям и по другим болезням».

«Самое главное — удержаться на этих койках. Нежелательно расширяться», — цитирует Лукашенко президентская пресс-служба.

Напомним, о визите Лукашенко в 4-ю ГКБ Минску стало известно на прошлой неделе. В государственной клинике были проведены подготовительные мероприятия по линии спецслужб и минздрава. На встречу с Лукашенко традиционно были отобраны политически выдержанные сотрудники больницы.

Также напомним, в начале 2020 года Лукашенко приуменьшал опасность распространения коронавируса и возлагал ответственность за смерть от COVID-19 на умерших. Он также рекомендовал избегать инфицирования коронавирусом работой в поле («трактор всех вылечит»), употреблением разбавленного спирта, вдыханием дыма от костра и прочими экзотическими способами, признанными врачами глупыми и опасными.