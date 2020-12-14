Иерусалим, , 13:08 — REGNUM Израиль в понедельник, 14 декабря, приблизился к достижению рубежа в 3000 смертей, связанных с коронавирусом. Об этом сообщает Yedioth Achronot.

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Министерство здравоохранения Израиля заявило, что за последние 24 часа скончались ещё 16 пациентов с COVID-19, тем самым официальное число погибших в настоящее время составляет 2999 человек.

Министерство уточнило, что 13 декабря 1707 человек сдали тест на коронавирус с положительным результатом. При этом был проведён 50 641 тест, частота заражения составила 3,4%.

На 14 декабря по меньшей мере 353 пациента находятся в тяжёлом состоянии, из них 122 — на искусственной вентиляции лёгких. Коэффициент заражения теперь находится на отметке между 1,15 и 1,2, что является относительно высоким показателем. По данным Национального центра информации и знаний по коронавирусу, такой коэффициент, скорее всего, приведёт к тому, что число ежедневных случаев заболевания возрастет по меньшей мере до 2500 в день в течение следующих двух недель.