Варшава, , 12:51 — REGNUM Глава администрации президента Польши Кшиштоф Щерский заявил, что 14 декабря по итогам голосования выборщиков на выборах президента США Анджей Дуда готов отправить поздравительное сообщение вероятному победителю — Джо Байдену. Об этом Щерский заявил в эфире Polskie Radio 24.

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«Сегодня выборщики проголосуют за президента США. Этот выбор будет сделан. Поэтому, как сообщил мне президент Дуда, после объявления официальных итогов выборов он передаст поздравительное письмо избранному президенту Джо Байдену», — сообщил Щерский. По его словам, в письме также содержится приглашение для Джо Байдена посетить Варшаву.

Выборы президента США состоялись 3 ноября, однако избирательная система в этом государстве устроена таким образом, что после волеизъявления граждан, голосовать предстоит и коллегии выборщиков, в которую входят представители каждого штата. Только по результатам голосования выборщиков выборы признают состоявшимися, и объявляют официальные итоги голосования. По предварительным результатам народного волеизъявления, Джо Байден победил Дональда Трампа. Результаты голосования выборщиков, как правило, совпадают с общенациональным голосованием.

Напомним, лидеры многих стран уже поздравили Джо Байдена с победой — до объявления официальных итогов выборов. Однако Анджей Дуда воздержался от такого шага, объявив об ожидании голосования выборщиков, чем вызвал критику со стороны либеральной оппозиции.