Подгорица, , 12:50 — REGNUM На фоне движения Черногории в ЕС остаются нерешенными некоторые вопросы с границами с соседними странами. Как будут решаться эти вопросы, в интервью изданию Vijesti рассказал министр иностранных дел Черногории Джордже Радулович.

В соответствии со стратегией расширения ЕС для Западных Балкан от 2018 года было рекомендовано и уважено, чтобы страны региона решили проблему границ, и Черногория уже начала решать этот вопрос, отметил министр.

«В частности, мы подписали соглашение с Боснией и Герцеговиной о государственной границе в 2015 году, с Косово — также в августе 2015 года, и это соглашение вступило в силу в 2018 году. Эти два соглашения являются одними из первых соглашений такого типа в бывшей Югославии. Что касается Превлаки (полуостров на границе Черногории и Хорватии), то в силе протокол от декабря 2002 года, подписанный между союзным правительством Союзной Республики Югославии и правительством Хорватии. Черногория и Хорватия имеют разные взгляды на этот вопрос, но в духе доброй воли они согласились, что, если не будет достигнуто двустороннее соглашение, он будет передан в Международный суд в Гааге или в международный арбитраж, который является одним из цивилизованных механизмов урегулирования споров», — сообщил министр.

Что касается демаркации с Албанией, граница была определена протоколом Королевства сербов, хорватов и словенцев (SCS) и Королевства Албания в 1926 году, но считается, что распад Королевства сербов, хорватов и словенцев привел к образованию множества государств. «Мы направили инициативу о демаркации с Сербией в 2013 году, чтобы заключить соглашение, но пока мы не вели двусторонних переговоров по этому поводу», — заключил министр.