Абу-Даби, , 12:47 — REGNUM Посол Индонезии в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ) Хусин Багис призвал индонезийских граждан поверить в программу вакцинации против COVID-19, сообщает Kompas.

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Хусин Багис получил вакцину от коронавируса от правительства ОАЭ, которая была предоставлена китайской фармацевтической компанией Sinopharm.

«Доверяйте вакцинам и верьте, надеюсь, мы будем здоровы и вернемся к нормальной жизни», — заявил посол Индонезии в ОАЭ.

По его словам, жители ОАЭ с большим энтузиазмом восприняли вакцинацию против коронавируса.

Напомним, ранее Индонезия получила 1,2 миллиона доз вакцины против коронавируса от китайской фармацевтической компании Sinovac.

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