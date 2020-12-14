Ростов-на-Дону, , 12:42 — REGNUM В Ростове-на-Дону в ближайшее время может смениться главный врач поликлиники № 4. Вместо Александра Рубана на эту должность прочат бывшего начальника городского управления здравоохранения Надежду Левицкую.

О грядущих кадровых перестановках сообщает портал 1rnd.ru со ссылкой на собственные источники. Пока на сайте медицинской организации об изменениях не сообщается.

Известно, что городская поликлиника № 4 в Первомайском районе рассчитана на 970 посещений в смену с дневным стационаром на 25 мест в две смены. В 2018 году медицинская организация была удостоена сертификата «Лучший социально ориентированный работодатель Ростовской области».