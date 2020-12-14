Подгорица, , 12:42 — REGNUM Министр иностранных дел Черногории Джордже Радулович считает, что ЕС считает страны Западных Балкан своей частью, и у Черногории есть все шансы вскоре закрыть основные главы по переговорам по вступлению.

«Я уверен, что у ЕС добрые намерения, и его официальные лица неоднократно подчеркивали, что рассматривают Западные Балканы как его неотъемлемую часть, о чем свидетельствует тот факт, что они выделили девять миллиардов евро на инфраструктурные проекты в регионе», — отметил Радулович в интервью изданию Vijesti.

На вопрос, может ли Черногория присоединиться к ЕС к 2025 или 2026 году, ответил, что за последние восемь лет были открыты все главы.

«Европейская комиссия в своих отчетах дает нам дружеское предложение и указывает, в чем мы ошибаемся. Фактически, ЕС показывает нам дорожную карту — что нужно сделать, чтобы Черногория стала членом как можно скорее. В нескольких отчетах говорится, что существуют проблемы в области верховенства закона и борьбы с коррупцией, поэтому новое правительство более чем готово добиться прогресса в этой области и добиться прогресса в главах 23 и 24, так что мы можем постепенно закрыть другие главы. Черногория приняла новую методологию, хотя она ведет переговоры по старой в течение восьми лет, чтобы показать, что членство в ЕС является нашей конечной целью внешней политики. Я знаю, что были определенные критические замечания о том, что несправедливо изменять правила игры в процессе переговоров и тому подобное, но давайте дадим шанс новой методологии и посмотрим, как она работает на практике», — отметил министр.