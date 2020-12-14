Париж, , 12:46 — REGNUM Видный деятель французской партии «Европа Экология Зелёные» Янник Жадо объявил, что «готовится» к выдвижению кандидатуры на выборы президента страны в 2022 году.

«Это моя ответственность, и я к ней готовлюсь», — заявил политик в своем интервью Le Figaro в понедельник, 14 декабря.

«Но мне кажется, что в 2022 году наша страна будет нуждаться в альтернативе, которая будет полна энтузиазма и вернёт нам всем надежду. Нам нужна эта альтернатива», — добавил Жадо.

«Я не подставлю партию «Европа Экология Зелёные». Если я не буду участвовать в президентских выборах, я, очевидно, поддержу кандидатуру партии», — пояснил он.

Как сообщало ИА REGNUM, 10 ноября Жадо предложил сделать вакцинацию от вируса SARS-CoV-2 «обязательной» для всех жителей Франции.

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