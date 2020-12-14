Подгорица, , 12:35 — REGNUM Новый министр иностранных дел Черногории Джордже Радулович прокомментировал изданию Vijesti вопрос возможной отмены санкций в отношении России, к которым страна присоединилась вслед за ЕС.

За отмену санкций выступает часть парламентского большинства.

«Мы можем формально, юридически и технически немедленно снять санкции с России. Но если мы хотим присоединиться к ЕС, мы должны соблюдать его правила. Мы подписали соглашение о стабилизации и ассоциации, которое предусматривает гармонизацию нашей правовой системы с ЕС. Г лава 31 касается внешней политики и подразумевает, что мы должны соблюдать все внешнеполитические решения, принятые ЕС. Я считаю, что скорость переговоров будет зависеть от скорости закрытия этой главы и нашего отношения к ЕС», — заявил Радулович.

По его словам, вопрос санкций обсуждался и на встрече с послом России в Черногории.

«Санкции против России задели настроение определенного числа людей, которым Россия близка, а не самой России. Я полностью понимаю этих людей, но они должны знать, что, вводя санкции, мы не объявляем войну России. Мы не враги России, и я проинформировал российского посла в разговоре, что санкции остаются в силе, но мы будем стремиться к сотрудничеству во всех областях, которые не нарушают наши европейские стратегические приоритеты. Почему некоторые страны придерживаются другого подхода, это часть их расчетов в отношении геополитических процессов. Как маленькая страна, у нас нет возможности нигде иметь врага, не говоря уже о могущественной и великой России. С другой стороны, это наше суверенное право иметь собственный приоритет внешней политики, которым является ЕС. Когда-нибудь, когда на мировой арене уляжется напряженность между основными геополитическими игроками, я уверен, что отношения между Черногорией и Россией вернутся на уровень, которого заслуживают трехвековые традиции и дружба», — отметил глава МИД Черногории.