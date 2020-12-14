Москва, , 12:36 — REGNUM Материал газеты The Sunday Times, согласно которому правительство Великобритании порекомендовало супермаркетам создать запасы продовольственных товаров на случай, если соглашение о свободной торговле с ЕС не будет заключено, вызвал реакцию в интернете. Граждане выразили своё мнение 14 декабря в сервисе «Яндекс.Новости».

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«Лишь бы наши что-нибудь подобное не ляпнули. У нас всё сметут с полок», — считает Андрей В.

Некоторые граждане уверены, что экономика Великобритании стоит у краха и поэтому такие призывы со стороны правительства страны могут говорить о попытке простимулировать граждан усиленно покупать товары.

«После выхода из Евросоюза и распространением вируса торговля стала тормозить. Выход только в торговле у себя дома под панику?» — задаётся вопросом Юрий П.

Часть граждан решила указать на то, как сильно Великобритания оказалась зависима от Евросоюза и от Германии в частности. Люди уверены, что ФРГ крепко держит судьбу экономики острова в своих руках.

«Вот тебе и немецкая оккупация без единого выстрела. Британцы это поняли, да поздно. Без Германии никуда. ЕС — это Германия и её вассалы», — поделилась мнением Евгения П.

Ряд пользователей принялся иронизировать над ситуацией. Вероятный экономический кризис в Великобритании, думают люди, можно использовать в качестве затравки для возникновения госпереворота в стране.

«Пенсионеры Великобритании голодают! Джонсон должен уйти! Берём чай, кофе, хорошее настроение и выходим на Бейкер Стрит! Британия будет свободной!» — шутит пользователь Ruslan R.

Напомним, 13 декабря газета The Sunday Times опубликовала материал, согласно которому правительство Великобритании порекомендовало супермаркетам создать запасы продовольственных товаров на случай, если соглашение о свободной торговле с ЕС не будет заключено.