Подгорица, , 12:29 — REGNUM Как только позволят финансовые возможности, Черногория откроет посольства в Гааге и Копенгагене, особенно с учетом того, что в предыдущий период оказалось, что Нидерланды являются одним из самых требовательных членов ЕС, когда дело касается политики расширения, заявил новый министр иностранных дел Джордже Радулович. Об этом он сообщил в интервью изданию Vijesti.

«Нидерланды — один из самых требовательных членов ЕС с точки зрения расширения, поэтому я думаю, что хороший дипломат, который будет представлять нас в этой стране, внесет свой вклад в изменение восприятия этого вопроса. То же самое и с Данией, которая была бы своеобразным центром для всей Скандинавии, где живет много наших граждан, что дает возможность привлекать инвестиции и инициировать проекты, которые нам нужны», — отметил глава черногорского внешнеполитического ведомства.